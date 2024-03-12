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Алтайский медвуз прошел госаккредитацию по программе СПО “Фармация”

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Студенты показали высокие достижения в образовательном процессе

Алтайский медвуз прошел госаккредитацию по программе СПО "Фармация"

АГМУ / Фото: пресс-служба университета

Алтайский государственный медицинский университет прошел государственную аккредитацию по образовательной программе среднего профессионального образования 33.02.01 “Фармация”. Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на приказ Рособрнадзора от 05.03.2024 № 463.

В рамках аккредитации было проверено, насколько обучение специалистов среднего звена соответствует аккредитационным показателям. И, как оказалось, уровень подготовки студентов института среднего профессионального образования даже выше. При оптимальных показателях 65% учащиеся выполнили 75% отличных работ.

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, государственная аккредитация образовательных программ ‒ это весьма непростой и многоуровневый процесс. А ее результаты ‒ это не просто документ, а профессиональное признание.

“Положительные результаты ‒ награда за усердную работу и профессионализм коллектива университета. Именно благодаря их неустанному труду университет продолжает подтверждать свой авторитет и качество обучения. Это свидетельствует о постоянном стремлении университета к совершенствованию и обеспечению высокого уровня образования для своих студентов”, – добавила Ирина Шереметьева.

Вуз продолжает работать над повышением уровня медицинского образования в Алтайском крае. Здесь готовят квалифицированных медиков и фармацевтов.

Как сообщал amic.ru, ранее АГМУ успешно прошел независимую оценку качества подготовки по программам среднего профессионального образования по направлениям “Фармация” и “Сестринское дело”. А также по программам специалитета “Лечебное дело”, “Медико-профилактическое дело” и “Фармация”.

город Горняк

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