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Алтайский Минюст рассказал, какую поддержку получают бывшие осужденные

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Государство и общество не оставляют осужденных на произвол судьбы

Алтайский Минюст рассказал, какую поддержку получают бывшие осужденные

Фото: pxhere.com

Минюст Алтайского края рассказал, как в регионе проводятся работы по социальной адаптации и социальной реабилитации бывших осужденных.

Все осужденные в период отбывания наказания в виде принудительных работ трудоустраиваются и после отбывания наказания. В 2023 году это сделали более 40 человек.

Осужденным, отбывшим наказание в виде лишения свободы, также оказывается помощь в трудоустройстве.

Государственные услуги в сфере занятости населения получили:

  • по профессиональной ориентации – более 130 человек;
  • по психологической поддержке – более 30 человек;
  • по социальной адаптации – более 30 человек;
  • по содействию начала осуществления предпринимательской деятельности – около 10 человек.

Трудоустроено более 70 бывших осужденных, направлено на дополнительное профессиональное обучение около 10 человек.

Аналогичная работа осуществляется и в отношении осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В Алтайском крае действует 22 комплексных центра социального обслуживания населения, которые оказывают помощь, в том числе осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

“Государство и общество не оставляют осужденных на произвол судьбы, а все более и более активно создают для них возможности вернуться к нормальной жизни. Главное, что осужденные пользуются предоставленными возможностями, чтобы начать новую жизнь без преступлений”, – подчеркнули в Минюсте.

новости Локтевский

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