28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Алтайский подросток заставил девочку отправлять интимные видео

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сотрудники полиции задержали 16-летнего жителя села Черга (Республика Алтай). Подросток одном из мессенджеров склонил 10-летнюю девочку из Гатчины (Ленинградская область) к отправке видеозаписей в обнаженном виде.

Родители несовершеннолетней узнали о случившемся 11 августа и незамедлительно обратились в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, – рассказал источник 47channel.

Поиски злоумышленника продолжались два месяца. В понедельник, 23 октября, сотрудники полиции установили личность растлителя девочки. Подростка задержали в местной школе.

Ученик девятого класса уже дал признательные показания в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавить комментарий

Похожие новости