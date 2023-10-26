Алтайский подросток заставил девочку отправлять интимные видео

Сотрудники полиции задержали 16-летнего жителя села Черга (Республика Алтай). Подросток одном из мессенджеров склонил 10-летнюю девочку из Гатчины (Ленинградская область) к отправке видеозаписей в обнаженном виде.

Родители несовершеннолетней узнали о случившемся 11 августа и незамедлительно обратились в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, – рассказал источник 47channel.

Поиски злоумышленника продолжались два месяца. В понедельник, 23 октября, сотрудники полиции установили личность растлителя девочки. Подростка задержали в местной школе.

Ученик девятого класса уже дал признательные показания в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.