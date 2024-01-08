Алтайский спортсмен установил рекорд Европы в беге на 600 метров

Предыдущее достижение принадлежало немцу Нико Мотчебону

Фото: Информационный портал Свердловской области

Алтайский спортсмен Савелий Савлуков установил рекорд Европы в беге на 600 метров. Об этом сообщает “Алтайский спорт”.

Дистанцию 24-летний спортсмен преодолел за 1 минуту 15,09 секунды.

“Лучшее европейское достижение с февраля 1999 года принадлежало немцу Нико Мотчебону – 1 минута 15,12 секунды”, – отмечает портал.

После соревнований Савлуков признался в том, что не рассчитывал, что ему удастся получить такой результат, но при этом добавил, что интересовался, какое время является рекордным.

Рекорд Савелий Савлуков установил на соревнованиях “Рождественские старты – Мемориал Э.С. Яламова”, которые прошли в Екатеринбурге.

горняк



Источник