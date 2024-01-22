Алтайский таможенник отказался от крупной взятки в долларах США

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22 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни задержали взяткодателей, пытавшихся провезти автомобиль без необходимого оформления.

Взятка была предложена сотруднику Ташантинского таможенного поста двумя иностранными гражданами за ввоз легкового автомобиля из Монголии, принадлежащего одному из мужчин, без проведения надлежащего таможенного контроля.

Злоумышленники лично передали таможеннику взятку в размере 1 000 долларов США, после чего были задержаны сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни.

В отношении взяткодателей Следком возбудил уголовное дело.

Фото: goodfon.ru

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Автор: vizitka01

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