Алтайскими пограничниками задержан нарушитель государственной границы, находящийся в розыске

В железнодорожном пункте пропуска, в ходе осуществления пограничного контроля грузового поезда, пограничным нарядом в открытом полувагоне обнаружен неизвестный, укрывающийся под насыпью угля.

В результате проверки установлено, что задержанным является иностранный гражданин 1989 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, как на территории Российской Федерации, так и у себя на родине (в связи с чем, въезд в нашу страну злоумышленнику был закрыт). Также установлено, что иностранец в настоящее время находится в розыске на территории своего государства за кражу и побег из-под ареста.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пресечение государственной границы Р.Ф. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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UPD Блогерша пишет:

Пограничники опять отличились. В железнодорожном пункте пропуска Кулунда в ходе осуществления пограничного контроля грузового поезда, который вёз уголь из Павлодара, обнаружили нечто странное. Под насыпью угля прятался человек.



Крупным угольком оказался 34-летний мужчина, который ранее неоднократно

привлекался к уголовной ответственности, как на территории Российской

Федерации, так и у себя на родине.

Иностранца извлекли из кучи угля, отмыли и возбудили очередное уголовное дело. Сидит он теперь не в вагоне, а в камере заключения.

таможня