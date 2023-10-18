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На канал СТС подала в суд Алтайская УФАС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Алтайское краевое УФАС возбудило дело против телеканала СТС

Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявило превышение нормативов продолжительности рекламы в эфире телеканала «Первый развлекательный СТС».Специалисты проанализировали суточный эфир и установили, что объем рекламы в нем составляет 16 %. Это является нарушением ч. 3. ст. 14 ФЗ «О рекламе», согласно которому ее продолжительность не может превышать 15 % вещания в сутки. Алтайское краевое УФАС возбудило дело, сообщает пресс-служба ведомства.Заседание комиссии пройдет 1 ноября. Если нарушение подтвердится, телеканалу грозит административный штраф от 200 до 500 тысяч рублей.7

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