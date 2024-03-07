Алтайское СМИ нарисовало портреты женщин-политиков. Попробуйте их узнать

Представительницы прекрасного пола в алтайской политике с каждым годом играют все более заметную роль
Портреты: asfera.info
Корреспондент “Атмосферы” Инесса Гофштейн в преддверии 8 Марта нарисовала нескольких женщин-политиков, связанных с Алтайским краем. Попробуйте их узнать!
1. Сенатор Наталья Кувшинова
Наталья Кувшинова стала депутатом Госдумы в 2016 году. После пяти лет работы в Думе Виктор Томенко назначил ее представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС. А в 2023 году Кувшинову утвердили на пост сенатора от исполнительной власти региона. Она стала одним из самых молодых членов Совета Федерации.
Фото: t.me/natalya_kuvshinova
2. Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина
В системе региональной соцзащиты Наталья Оськина работает с 1997 года. Она прошла карьерный путь от социального педагога до профильного министра. Впервые Оськина возглавила ведомство еще в 2018 году.
Фото: vk.com/n_oskina
3. Депутат Госдумы от Алтайского края Анжелика Глазкова
Анжелика Глазкова занялась политической деятельностью только в 2019 году. А в 2021-м ее избрали в Госдуму по партсписку КПРФ. В нижней палате парламента Глазкова представляет “два Алтая” и Тыву. Глазкова входит в топ парламентариев по числу обращений от избирателей, также является сторонницей движения “За новый социализм”, которое возглавляет ее муж Николай Платошкин.
Фото: duma.gov.ru/
4. Председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко
Депутатом Заксобрания Ильюченко впервые избрали в 2011 году. До того как прийти в политику, Татьяна Ильюченко профессионально занималась лыжным спортом. Не один раз она занимала призовые места во всероссийских и международных соревнованиях. Также она обладает званием “Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам”.
Фото: er.ru
5. Председатель комитета АКЗС по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева
Её политическая карьера началась в 2000 году, когда Солнцева впервые прошла в состав Краевого совета народных депутатов. Начиная с данного созыва и по настоящее время она специализируется в краевом парламенте на вопросах социальной защиты населения. До того как Ирина Солнцева стала заниматься политикой, она работала в сфере здравоохранения. Будущий депутат прошла специализацию за рубежом и стала одной из первых в России женщин рентгено-кардиохирургов.
Фото: altai-ter.er.ru
новости Алтайский
Источник