Алтайского хоккеиста признали лучшим нападающим недели в чемпионате ВХЛ

Никита Миллер в четырех матчах набрал семь очков

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Хоккеиста “Динамо-Алтая” Никиту Миллера признали лучшим нападающим недели в чемпионате ВХЛ. Итоги подвели эксперты лиги.

На прошлой неделе Миллер в четырех матчах набрал семь очков по системе гол плюс пас (3+4), а в игре против “Норильска” забросил в ворота северян две шайбы и сделал две голевые передачи, принеся динамовцам победу со счетом 4:1.

18 января команда Дмитрия Пархоменко проведет очередной матч чемпионата ВХЛ на своем льду. Гостями барнаульцев станет “Горняк-УГМК” из Верхней Пышмы. Игра начнется в 19:00.

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