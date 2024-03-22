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АлтГУ проведет День открытых дверей для школьников и их родителей

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Абитуриентам расскажут, что предлагают институты АлтГУ, чем перспективна внеучебная деятельность и какие преимущества при поступлении может дать участие в профориентационных проектах вуза

АлтГУ проведет День открытых дверей для школьников и их родителей

Корпус Алтайского госуниверситета / Фото: amic.ru

31 марта АлтГУ проведет День открытых дверей. Как сообщает пресс-служба университета, абитуриентам расскажут, что предлагают институты АлтГУ, чем перспективна внеучебная деятельность и какие преимущества при поступлении может дать участие в профориентационных проектах вуза.

Со школьниками и родителями пообщаются расскажут ректор университета Сергей Бочаров и ответственный секретарь приемной комиссии Екатерина Романова. Они расскажут об образовательных программах, условиях поступления, количестве бюджетных мест, высоких стипендиях и доступных льготах на торжественном открытии.

Разобраться в профессиях помогут интерактивные зоны, а образовательные программы представят в формате интерактивных площадок. Там абитуриенты смогут познакомиться с преподавателями и студентами, узнают, как устроен учебный процесс, перспективах, которые ждут выпускников направления, и активной студенческой жизни – студенческих объединениях, творческих и спортивных мероприятиях, профессиональных фестивалях.

Для участия в мероприятии необходима регистрация. Пройти ее можно по ссылке.

Напомним, что не только АлтГУ проведет День открытых в ближайшие недели. 23 марта аналогичное мероприятие состоится в АлтГПУ, а 24 марта — в АГМУ.

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