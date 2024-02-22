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АлтГУ, Самаркандский государственный университет и Государственный институт русского языка подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

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АлтГУ, Самаркандский государственный университет и Государственный институт русского языка подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

16 февраля был подведен промежуточный итог большой работы по выстраиванию взаимодействия между ведущим университетом Узбекистана – Самаркандским государственным университетом им. Шарофа Рашидова и двумя российскими университетами – Алтайским государственным университетом – вузом-координатором Ассоциации азиатских университетов, на базе которого функционирует НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», – и головным вузом в области научно-методической поддержки русского языка в мире Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина.

  • В режиме видеоконференции ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров , ректор Самаркандского государственного университета им. Ш.Рашидова Рустам Халмурадов , ректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Наталья Трухановская подписали трехстороннее соглашение. Его цель – сотрудничество и развитие проектов в сфере образования, просветительской, научно-исследовательской и инновационной деятельности, в том числе в области поддержки русского языка в Республике Узбекистан на основе опыта межкультурного взаимодействия с учетом многовековых связей народов России и Узбекистана, сохранения общего культурного наследия, популяризации близких народам России и Узбекистана традиций и ценностей.

    Эта работа будет организована на базе представительского центра АлтГУ в Самаркандском университете.

    «Системное видение развития национальных культур и национальных традиций, их взаимосвязи и взаимопроникновения, общее историко-культурное наследие народов России и Узбекистана, популяризация близких нашим народам традиций и ценностей должны быть основой для проектов сотрудничества в самых разных областях. В том числе, это может вывести на новый уровень работу по комплексной поддержке русского языка и образования на русском, преподавания русского языка и на русском языке с учетом региональной специфики, экспертно-аналитические проекты по изучению положения русского языка в различных регионах и многие другие направления, которые курирует Институт Пушкина. Такое трехстороннее взаимодействие, в котором возникла бы синергия между проектами Института Пушкина и НОЦ «Большой Алтай» в Узбекистане, усиленная возможностями и авторитетом Самаркандского государственного университета, было обсуждено и поддержано, и сегодня мы вышли на подписание такого трехстороннего соглашения», – отметил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

    Ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская подчеркнула:

    «Мы с большим энтузиазмом поддержали предложение о сотрудничестве! Уверена, что благодаря этому соглашению появятся новые совместные проекты, интересные и полезные для всех стран СНГ. Со своей стороны мы обещаем узбекским и алтайским коллегам всестороннюю поддержку – методическую, научную, педагогическую – в деятельности по укреплению в республике позиций русского языка. Искренне приветствую создание новых центров его изучения и возрождение ранее существовавших! Надеюсь, что соглашения и заявленные в нём мероприятия укрепят связи между нашими вузами в сфере науки, культуры и образования».

    В рамках совместной работы запланирована разработка и реализация дополнительных образовательных программ для школьников и студентов, а также стажировок для преподавателей и обучающихся; организация и проведение сертификации преподавателей и учителей русского языка; совместное написание учебной и научной литературы, обмен научными публикациями и т.д.

    Взято отсюда.

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