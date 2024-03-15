АлтГУ стал площадкой первого в крае чемпионата по скоростной сборке спилс-карт

14 марта в Алтайском государственном университете состоялся первый открытый чемпионат по сборке спилс-карт, организованный Алтайским краевым отделением Русского географического общества. Институт географии АлтГУ стал главным партнером мероприятия.

Участие в чемпионате приняли более 200 человек – школьники, студенты и даже дошкольники со всего Алтайского края. Спилс-каты – это наборы деревянных элементов на магнитной основе, вырезанных в форме административно-территориальных единиц регионов, районов, государств. В сборе эти элементы образуют географические карты. Суть состязания – на скорость собирать эти пазлы.

Всего было три номинации: участникам чемпионата предлагалось за 20 минут собрать карту Российской Федерации, и за пять минут – карту Алтайского края. А результаты общего первенства складывались из суммы минут, затраченных на сборку обеих карт. Чтобы быстро и правильно выполнить задания, нужно хорошо знать расположение регионов и районов.

«Каждый житель России, особенно в современных геополитических условиях, должен знать свою страну, свой регион, знать, где он живет. Ребята долго готовились к чемпионату, собирали карты в своих школах, брали карты домой и тренировались, запоминали. Дети действительно этим увлечены, и мы в институте географии очень этому рады и надеемся, что в будущем эти школьники станут нашими абитуриентами. Мы с удовольствием поддержали инициативу Русского географического общества по проведению такого чемпионата на площадке Алтайского государственного университета, надеемся, что у него большое будущее и он будет проходить ежегодно», – отметила директор института географии АлтГУ Юлия Козырева .

Победители определены в каждой возрастной категории. В личном зачете участвовали 93 учащихся – трое дошкольников, школьники 1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс, а также учащиеся ссузов и вузов. В командном зачете участвовали 72 команды в этих же возрастных категориях.

От Алтайского государственного университета участвовала команда «Лысый глобус» 9студенты ИНГЕО Кирилл Кузнецов , Юлия Маркитан и Михаил Зыбин ). Она заняла 2 место в номинации «Россия» и 2 место в общем первенстве в номинации «Абсолютные победители».

Участников наградили призами, а победитель получит право бесплатно участвовать в любой из полевых школ от РГО и с палаткой отправиться в поход к главным достопримечательностям Алтайского края. Его имя станет известно позже. Четверо участников награждены знаками отличия «Я знаю Россию»: Артем Витязев , Ярослав Скиданов , Александр Торопчин и Кирилл Петухов .

Взято отсюда.

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