АлтГУ стал участником реализации профориентационного курса для школьников

Специалисты АлтГУ при поддержке комитета по образованию Барнаула в течение недели провели для 224 учащихся 10-11 классов профессиональные пробы в рамках курса «Россия – мои горизонты». Первыми участниками совместного проекта стали обучающиеся восьми учреждений общего образования краевой столицы: №3, №6, №48, №99, №102, №128, №130 и №136.

На занятиях школьники познакомились с актуальными и перспективными профессиями, а также институтами университета, где такие профессии можно получить.

Доцент кафедры искусств института гуманитарных наук Оксана Бацына познакомила учащиеся лицеев № 3, №130 и школы №99 с профессией « Дизайнер одежды» . Юным модельерам предстояло выполнить дизайнерский аксессуар с учетом всех модных тенденций.

Сташеклассники также познакомились с профессией «Специалист по информационной безопасности». Профминимум прошел в современной лаборатории, где под руководством старшего преподавателя кафедры информационной безопасности Павла Ладыгина школьники провели анализ защищенности помещения, устройств и степени осведомленности друг друга в сфере цифровой грамотности и защиты информации. С ребятами проведен реалити-квест по информационной безопасности, разработанный студенткой 4 курса Полиной Афониной . Ученики школы №128 оставили свой отзыв:

«В ходе профминимума мы погрузились в захватывающий мир кибербезопасности, узнали о текущих угрозах в онлайн-мире и методах их предотвращения. Были приятно удивлены техническим оснащением кабинетов и практической частью занятия».

Под руководством Людмилы Соколовой , кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры ботаники института биологии и биотехнологии, школьники узнали все преимущества профессии «Сити-фермер», научились рассчитывать экономическую эффективность выращивания микрозелени (дайкон), посетили Музей природы АлтГУ, где смогли увидеть крупнейшую коллекцию птиц, млекопитающих, рептилий, раковин моллюсков, ботанических и палеонтологических экспонатов в Алтайском крае.

Студенты 3 курса направлений «сервис» и «туризм» института географии совместно с преподавателем кафедры рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства Оксаной Третьяковой познакомили школьников с профессией «Горный гид» .

Учащиеся смогли познакомиться и с профессией «Финансовый аналитик», посетив профминимум в международном институте экономики, менеджмента и информационных систем, который провели доценты, кандидаты экономических наук Светлана Лепешкина и Наталья Деркач . Школьникам было предложено сформировать портфель из 2-х акций на основе оценки изменения цены в прошлом, реализуя ряд поставленных задач.

В юридическом институте состоялся мастер-класс «Секреты криминалистики» , участниками которого стали почти сто школьников из школ №№ 6, 48, 102, 136, а также лицеев №3 и №130. Александр Соколов , старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, и студенты 4 курса познакомили школьников с деятельностью экспертов-криминалистов и оперативно-следственной группы на месте преступления.

«Благодарю организаторов профориентационных мероприятий в АлтГУ. Мы с классом посетили профминимумы "Специалист информационной безопасности" и "Финансовый аналитик". Преподаватели и студенты вуза смогли впечатлить и заинтересовать ребят, многие из них задумались о поступлении именно в классический университет», – отметила классный руководитель 10А класса школы №128 Надежда Волжина .

Курс «Россия – мои горизонты» является частью «Профминимума» – единой модели профориентации, которая реализуется в школах России с 1 сентября 2024 года. Совместная работа вуза и школы позволяет учащимся получить важные знания о востребованных специальностях, выдающихся достижениях страны, чтобы осознанно выбрать будущую профессию.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости республики алтай сегодня свежие ,