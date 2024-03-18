«Алые Паруса» над Барнаулом. В Музыкальном театре прозвучали «Мелодии любви»

Премьерой Алтайского музыкального театра стали «Мелодии любви»

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

На сцену Алтайского музыкального театра ворвалась весна с «Мелодиями любви». В концерт из двух отделений вошли лучшие номера из классических опер и оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий, любимые мелодии из кинофильмов, популярные классические мелодии. Зрители услышали и «Болеро Елены» из оперы Джузеппе Верди», и «Арию Мистера Икс» из оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс», и хор цыганок из оперы Верди «Травиата», и редко исполняемый номер «Ария Ивана» из оперетты Исаака Дунаевского «Сын клоуна» и всеми любимый финальный номер из мюзикла «Алые паруса» Максима Дунаевского и т.д.

Подготовка премьерного концерта шла несколько месяцев. И программа получилась легкой, радостной, с флюидами весны, цветения, любви и вдохновения . Зрители как будто оказались в цветущем, ярком саду, наслаждаясь музыкой, песнями и танцами.

Во второй части концерта, которая прошла под аккомпанемент музыкального бэнда оркестра, солисты исполняли легендарные советские песни из кинофильмов «12 стульев», «Сватовство гусара», «31 июля» из репертуара Рашида Бейбутова, Елены Камбуровой и других исполнителей.

Заключительным аккордом стала финальная композиция из мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса».

Концерт «Мелодии любви» войдёт в репертуар, и его будут периодически повторять, так что если хотите окунуться в радостные звуки и подняться над суетой на романтических парусах, следите за афишей.

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

Концерт «Мелодии любви» в Алтайском музыкальном театре

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Взято отсюда

18.03.2024