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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В Болгарии разгневанные местные жители ворвались в здание городского совета Пловдива в знак протеста против предполагаемого сноса памятника советскому солдату Алеше. Пишет Русская Весна.
Подробности“Русской Весне”сообщил один из болгарских читателей.
Жители Пловдива продолжают протестовать против предложенного властями сноса символов города.
В ходе митинга его участники заявили, что автором непопулярной идеи о сносе Алеши на самом деле является посольство США, которое ведет войну против России на территории Болгарии.
Люди обещают не допустить демонтажа памятника, выражая готовность защищать Алёшу своими телами.
Фото: Русская Весна
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