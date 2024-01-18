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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В Болгарии разгневанные местные жители ворвались в здание городского совета Пловдива в знак протеста против предполагаемого сноса памятника советскому солдату Алеше. Пишет Русская Весна.

Подробности“Русской Весне”сообщил один из болгарских читателей.

Жители Пловдива продолжают протестовать против предложенного властями сноса символов города.

В ходе митинга его участники заявили, что автором непопулярной идеи о сносе Алеши на самом деле является посольство США, которое ведет войну против России на территории Болгарии.

Люди обещают не допустить демонтажа памятника, выражая готовность защищать Алёшу своими телами.

Фото: Русская Весна

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк