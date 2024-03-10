Мать. Коляска Фото: pexels.com

Из всех родившихся в прошлом месяце детей было 626 девочек и 621 мальчик. Некоторые из них получили очень редкие красивые имена

В феврале органы ЗАГС Алтайского края зарегистрировали 1,2 тысячи новорожденных, рассказали в региональном управлении юстиции.

В числе необычных и редких женских имен: Амальтея, Селена, Франческа, а среди мужских – Лаврентий, Пламен, Эвальд.

Самыми популярными именами в феврале для девочек стали: Алиса, София, Анна. Популярные мужские имена — Артем, Михаил, Александр.

В прошлом году самыми необычными именами у мальчиков были: Доброяр, Родислав и Терентий, в единичных случаях малышей называли Марс, Потап, Никон и Ефим. Среди женских редких имен Лагода, Стефанида и Услада.

Взято отсюда