Амальтея и Пламен: стали известны редкие имена новорожденных в Алтайском крае

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Из всех родившихся в прошлом месяце детей было 626 девочек и 621 мальчик. Некоторые из них получили очень редкие красивые имена
В феврале органы ЗАГС Алтайского края зарегистрировали 1,2 тысячи новорожденных, рассказали в региональном управлении юстиции.
В числе необычных и редких женских имен: Амальтея, Селена, Франческа, а среди мужских – Лаврентий, Пламен, Эвальд.
Самыми популярными именами в феврале для девочек стали: Алиса, София, Анна. Популярные мужские имена — Артем, Михаил, Александр.
В прошлом году самыми необычными именами у мальчиков были : Доброяр, Родислав и Терентий, в единичных случаях малышей называли Марс, Потап, Никон и Ефим. Среди женских редких имен Лагода, Стефанида и Услада.
Взято отсюда.
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