Учитель русского языка кадетской школы в ЗАТО Сибирский Ирина Бжицких стала одним из 23 амбассадоров Форума классных руководителей.

Несмотря на всего лишь четвертый год работы по профессии она успела получить благодарственное письмо Президента России, победить в конкурсе «Навигаторы детства», работала руководителем методического объединения учителей русского языка и литературы, из советника директора по воспитательной работе стала муниципальным координатором Бийского района. О любви к своему делу и детям, а также чем может быть полезен ФКР для классных руководителей, педагог рассказала «Алтайской правде».

Предназначение вернуло

Ирина родилась в Бийске, там же росла и получала высшее образование по специальности в АГГПУ им. В.М. Шукшина. Учителем она мечтала стать с самого детства, но в профессию пришла не сразу. Она пробовала найти себя во многих сферах, жила в других регионах, но в итоге вернулась в родной край, и предназначением ее оказалась работа с детьми.

«Когда я пришла в школу три года назад, я поняла, что действительно нашла себя, это моя профессия по призванию», — рассказывает Ирина.

За время работы она выпустила одиннадцатый класс, причем, достаточно успешно. Двое ее учеников набрали по ЕГЭ по русскому языку 95 баллов, а общая средняя оценка ее выпускников равна 67, что превышает показатель по Алтайскому краю и по России в целом.

Как отметила Ирина, больше всего в работе ей нравится общение, взаимодействие с детьми, их заинтересованность. Когда она получает отдачу от учеников, то понимает, что ее дело приносит свои плоды, все не зря. Она настолько увлечена делом, что ей бы не помешало еще 24 часа в сутках, чтобы все успеть.

Фото: из личного архива Ирины Бжицких

«Очень люблю детей и свое дело. Мне небезразлична дальнейшая судьба моих ребят. Сегодня русский язык необходимо сдавать абсолютно всем, и поэтому стараюсь вложить в учеников максимум знаний. При этом я не забываю им напоминать, что человек в любой ситуации должен оставаться человеком — воспитательному компоненту в своей работе уделяю большое внимание», — отметила Ирина.

Фото: из личного архива Ирины Бжицких

Как классный руководитель она начинала работать еще в бийской школе, где взяла «под крыло» пятый класс и три года его вела. За это время ей удалось подружить ребят и проработать с ними проблемные ситуации. Участие в Форуме классных руководителей стало для нее мотивацией для реализации и сплочения ее учеников. В начале ее работы в классе присутствовала тема буллинга. ФКР помог решить ей эту задачу. С форума педагог привезла детям спектакль «Один», в основу сценария которого легли реальные истории подростков, их переживания, связанные с буллингом, травлей в коллективе. Ситуацию удалось успешно проработать. Теперь у Ирины новый класс — десятый взвод в кадетской школе.

Фото: из личного архива Ирины Бжицких

Навигаторы детства

В 2022 году Алтайский край вошел в 45 регионов, где вводилась новая должность советника директора по воспитанию. Чтобы ее получить, необходимо было победить в конкурсе «Навигаторы детства». Как одному из активных учителей Ирине предложили принять в нем участие. И не зря. Она успешно справилась с образовательными и воспитательными тестами, прошла довольно длительное повышение квалификации и в итоге получила должность.

Советника директора по воспитанию можно назвать связующим «звеном-навигатором» между учениками, родителями, общественностью и теми возможностями, которые сегодня предоставляются Россией. Акцент в работе советника делается именно на патриотическом воспитании.

«Проект «Навигаторы детства» и появление советников директоров по воспитанию в школе считаю очень важным, необходимым и своевременным. Это помогает каждому ребенку найти себя в мире, понять свои интересы, возможности и перспективы. Ребята вовлекаются и интересуются такими мероприятиями. Видно, насколько коллектив становится сплоченным единым духом, ребята гордятся государством, в котором они родились и живут», — считает Ирина.

Активность и саморазвитие помогает ей двигаться вперед. За это время из советника она стала муниципальным координатором Бийского района и теперь уже сама работает с советниками по воспитанию. По ее признанию, совмещать все свои обязанности ей безумно интересно.

ФКР

Ирине удалось стать участницей всех трех Форумов классных руководителей. Правда, на первом она присутствовала онлайн. С тех пор она узнает для себя много нового, общается с участниками. Так педагог влилась в жизнь ФКР. Неожиданно для самой учительницы после пройденных отборочных испытаний на третий форум ее назначили амбассадором, одним из 23. Она стала лицом ФКР, человеком, который его продвигает, привлекает классных руководителей к участию.

На первом форуме от Алтайского края в 2021 году участвовало всего пять представителей, на втором было двенадцать человек, на третьем наш регион представило уже пятьдесят участников — интерес, несомненно, растет. Всего в этом году на ФКР участвовало около трех тысяч классных руководителей и кураторов.

«В этот раз опыт Алтайского края был представлен на Форуме классных руководителей, что не может не радовать. Лариса Таксанова из Белокурихи была организатором и модератором площадки «Движение первых». Ирина Маркова из Бийска выступала для кураторов групп среднего профессионального образования», — рассказывает педагог.

В рамках деятельности амбассадора ФКР Ирина выступала на городских методических объединениях, на первом городском Форуме классных руководителей, также она ездила в Барнаул в АИРО, принимала участие в вебинаре для всех классных руководителей Алтайского края. Полезную информацию о форуме она публикует и на своей личной странице Вконтакте.

Фото: из личного архива Ирины Бжицких

«Многие классные руководители края сами обращаются ко мне с целью уточнить какую-то интересующую информацию, например проконсультироваться по прохождению отбора», — уточняет амбассадор.

Чем полезен форум

Каждый здесь может найти свою нишу, у ФКР есть разные направления. К тому же круглогодично работает несколько чатов, где объединяются участники форума. В одном из них, например, создаются проекты, с помощью другого участники списываются и ездят друг к другу в гости, есть чат «молодёжка», где молодые духом классные руководители объединены в одну команду и обсуждают множество интересных идей. То есть форум — это не только ежегодное событие, которое осенью проходит в Москве, но и целое растущее всероссийское сообщество классных руководителей.

Участники единодушно отмечали насыщенную программу форума. На площадках партнеров, мастер-классах и панельных дискуссиях обсуждали актуальные темы воспитания и образования.

«Лично для меня ФКР стал образом жизни, здесь я не только нашла единомышленников, но и принимаю участие в различных проектах сама как классный руководитель и как педагог вместе с учениками, — отмечает Ирина, — На третьем форуме было очень много полезной информации. Думаю, каждый классный руководитель нашел что-то интересное для себя и уехал с багажом новых знаний. Мне понравились площадки по инклюзивному образованию и по профориентации. Я вынесла для себя полезную информацию и уже рассказала своим ребятам, какие возможности предоставляются в России ученикам с шестого по одиннадцатый класс, они заинтересовались. Конечно, нашему региону сложновато из-за отдаленности участвовать во всех очных мероприятиях, но мы можем присоединяться и дистанционно».

Фото: из личного архива Ирины Бжицких

Благодаря ФКР сложилась дружба целыми классами из других регионов страны.

«Мы принимаем участие в совместных проектах, приуроченных к различным датам, отмечаемыми нашим государством, взаимодействуем и как советники директора по воспитанию, и как классные руководители, и просто дружим всей страной», — подчеркнула педагог.

Где в Алтайском крае появился первый цифровой учебный класс патриотического воспитания

ШИРЯЕВА Ксения

новости Алтайский



Взято отсюда