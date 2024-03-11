Джон Сина на церемонии вручении премии "Оскар" Фото: скриншот видео

В своей речи актер, который выходил представлять номинантов, отметил, что костюмы действительно важны, особенно в его случае

Американский актер Джон Сина вышел без одежды на сцену во время церемонии “Оскар”, сообщает “КП”.

Обнаженный перформанс обладатель множества чемпионских титулов World Wrestling Entertainment устроил во время представления номинантов “Лучший дизайн костюмов”. В этот момент на нем были только сандалии. В руках же он держал табличку с названием номинации.

Статуэтку же за лучшие костюмы в этом году отдали фильму “Бедные-несчастные” Йоргоса Лантимоса.

Ранее стало известно, кто получил премию “Оскар” за лучшую мужскую и женскую роль в 2024 году. 96-я церемония прошла 10–11 марта в театре “Долби” в Голливуде.

Взято отсюда