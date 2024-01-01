Аналитики рассказали, как изменится стоимость полиса ОСАГО в 2024 году

Стало известно, как будет расти стоимость ОСАГО

Страхование авто / Фото: wirestock / Freepik

В 2024 году страховка ОСАГО подорожает, но существенная прибавка произойдет только при условии, если будет расширен тарифный коридор. Такие заключения сделали аналитики “Банки.ру”.

Эксперты отмечают, что с 19 декабря 2023 года в силу вступили новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО. В обновленной версии цены “прибавили в весе” порядка 9,8%.

Однако большое влияние на ситуацию оказывает снижение продаж автомобилей из-за подорожания кредитов. Логично предположить, что сборы премии по ОСАГО будут плавно расти как минимум до второй половины 2024 года, считают аналитики.

К концу декабря, по их прогнозам, сборы премии по ОСАГО могут вырасти до 20%, если ситуация с кредитами восстановится.

горняк



Источник