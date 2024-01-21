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Аналитики рассказали, когда в России могут снизиться цены на жилье

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К удешевлению квадратных метров может привести пониженный спрос

Аналитики рассказали, когда в России могут снизиться цены на жилье

Фото: pxhere.com

В январе после повышения ставок по ипотеке средняя цена на жилье на вторичном рынке увеличилась на один процент. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Наибольший месячный рост отмечен в Краснодаре (+2%) и Нижнем Новгороде (+3,2%). При этом спрос на жилье на вторичном рынке снизился на 35%. По мнению аналитиков, это связано с подорожанием ипотечной ставки и увеличением ключевой ставки ЦБ. 

Специалисты считают, что пониженный спрос на квартиры может привести к тому, что весной цены станут меньше. Сейчас же собственники не готовы уступать потенциальным покупателям и делать скидки.

новости Алтайский

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