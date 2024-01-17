Анализ экономического роста страны в 2024 году

Об успехах в экономике чаще всего судят по темпам роста валового продукта. Чем выше эти темпы, тем больше средств может быть направлено на рост оплаты труда, увеличение пенсий, инвестиций, строительство жилья, создание новых мощностей в производственной сфере, строительство больниц, школ. Как и в семейном бюджете, если у вас увеличиваются доходы, то вы можете позволить себе больше покупать товаров и услуг, а также откладывать определенные деньги.

В прошлом году валовой продукт страны увеличился на 3,5 процента. Это хороший результат в условиях жестких санкций по поводу импорта нужных нам товаров и экспорта нефти, газа, металла в европейские и прочие недружественные страны. Правда, Росстат пересматривает итоги 2022 года – по его расчетам падение валового продукта было не 2,1 процента, а 1,2. Поэтому после этих пересчетов рост валового продукта в прошлом году будет на уровне 4 процентов. Но при этом надо знать, что расчеты валового продукта имеют так называемую статистическую погрешность на уровне 1-2 процентов. Как, например, измерить объем тех товаров и услуг, который был произведен в неформальном секторе экономики. А там, по последним данным, трудятся 14 миллионов человек, и Росстат здесь занимается просто досчетом к объёму валового продукта этих товаров и услуг.

Трудное положение в прошлом году складывалось с экспортом нефти и введением «хозяевами планеты» ограничений по ценам. Но гибкий рыночный механизм и заинтересованность Китая, Индии, ряда других стран в российской нефти позволило как-то «найти» 500 танкеров, чтобы перевозить российскую нефть покупателям. Экспорт нефти до сих пор обеспечивает 30 процентов доходов бюджета. Перестройка экономики на развитие обрабатывающих производств и снижение зависимости от экспорта нефти осуществляется, но надо было это делать еще много лет назад. А тогда, многие годы, встраивались в мировую торговлю, которая развернула нашу экономику в сторону добывающих, а не обрабатывающих отраслей. Сегодня положение выправляется, идут инвестиции в машиностроение, электронную промышленность, авиа и судостроение, но потребуется еще не один год, чтобы наверстать упущенное.

Прошедший год запомнился очередной девальвацией рубля. Год начался с 70 рублей за доллар, а закончился соотношением в 90 рублей за американский зеленый кусочек бумаги. Но эта «бумага» до сих пор обслуживает мировую торговлю, хотя диапазон ее применения сокращается, так как Россия и другие дружественные страны переходят на взаимные расчеты в национальных валютах. Но также как метр является единым измерителем длины и площади, так и по отношению к доллару до сих пор измеряются курсы национальных валют других стран.

Выход здесь очевиден – договоренность между крупными странами о «корзине валют», и определение усредненной величины, по отношению к которой будут определяться курсы национальных валют других стран. По этому поводу ведутся переговоры в рамках БРИКС и ШОС, но пока экономическая мощь не склонится в сторону этих стран и потеснит серьезно в мировой торговле США и европейские страны, решение вряд ли будет принято. Переговоры о единой валюте в БРИКС ведутся не очень активно. Многие дружественные страны серьезно зависят от торговли и взаимодействию с США и Европой.

Собственно, и не было бы особого противопоставления и противоречий между странами, если бы США и их вассалы в Европе не вели себя так агрессивно и воинственно по отношению к другим странам. Но их величие уходит. Это, как и в спорте – нельзя все время быть первым, подрастают молодые, еще более энергичные. Так и в мировой экономике. Китай, Индия и Россия через 5-7 лет замкнут на себя подавляющую часть мирового производства и мировой торговли.

В современных условиях зависимость от доллара и евро еще велика для российской экономики. Девальвация рубля является отражением этой зависимости. Почти на 30 процентов подешевел рубль по отношению к доллару в прошедшем году. Это позволило увеличить экспортную выручку в рублях, уменьшить дефицит бюджета, но привело к росту стоимости импорта, подорожанию импортных товаров и всех тех готовых изделий, где используются импортные компоненты. Это и автомобили, и бытовая техника, коснулось это и ряда продовольственных товаров, где применяются импортные семена, добавки, корма, лекарства. Очень наглядно это проявилось в росте цен на куриное мясо и яйца.

Экономический рост в прошлом году и в 2024 году обеспечивается рациональными решениями в области экономической политики, поощрению инвестиций, роста оплаты труда, четкого выделения приоритетов развития. До середины прошлого года была приемлемая ключевая ставка Центробанка (7,5 процента), что позволяло компаниям брать больше кредитов для развития. Но внезапный рост ставки до 15 и более процентов окажет свое влияние на замедление экономики в 2024 году.

Центробанк делает прогноз роста валового продукта в 2024 году на уровне 1-1,5 процента, Министерство экономразвития настроено более оптимистично – 2-2,5 процента. Но надо заметить, что в начале прошлого года эти ведомства предполагали нулевой рост в 2023 году, а многие экономисты, особенно «доброжелатели» за рубежом, прогнозировали снижение производства. Действительность благодаря рациональным действиям правительства опровергла эти прогнозы.

Центробанк у нас с завидной настойчивостью борется уже многие годы и с инфляцией, и с девальвацией рубля. Главный инструмент такой борьбы – повышение ключевой ставки, чтобы кредиты стали дороже и денег было поменьше как у предприятий, так и у населения. Чего только не услышишь от представителей Центробанка. Как они объясняют инфляцию – люди видят, что цены растут и начинают покупать все больше и больше, поэтому цены и растут! Блестящая логика с словопрениями об «инфляционных ожиданиях». Вот еще один перл – не надо быстро развиваться, а то экономика как бы «перегреется и затоварится». Вот так они определяют плавный ход экономики на протяжении уже не одного десятилетия с инфляцией и девальвацией.

Надеемся, что в 2024 году придет понимание того, что не высокие, а низкие проценты по кредитам приведут к росту экономики, к увеличению производства необходимых товаров, что насытит спрос и уменьшит инфляцию и девальвацию. Построже только надо относиться к заемщикам, чтобы не росли долги по кредитам. Не зря говорят, что Россия – страна чудес. Мы придерживаемся более оптимистичных взглядов на развитие экономики в 2024 году. Уверенность основывается на том, что большинство людей в стране, предпринимателя, руководители поняли, что надо сосредоточиться, ответственно подходить к делу, быстрее решать возникающие проблемы, работать более слаженно и эффективно. В этом залог будущих успехов.

М.Н. Сидоров

Взято отсюда.

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