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Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за “голую вечеринку”

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Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за "голую вечеринку"

Фото: vk.com/ivleeva360

Московский суд признал, что девушка нарушила законодательство и признал ее виновной. В качестве наказания ей выписали штраф

Суд признал блогера Анастасию Ивлееву организатором “голой вечеринки” в “Мутаборе” и выписал ей штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС .

Ее судили по статье “организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка”.

По данным суда, Ивлеева организовала мероприятие, известное как “Almost naked”, в котором приняли участие не менее 200 человек.

В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурной брани в общественном месте“, – отметили в суде.

Ранее сообщалось, что продюсер Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку. Кроме того, ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера.

Взято отсюда.

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