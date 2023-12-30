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Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за голую вечеринку

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Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за голую вечеринку

Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivleeva360

Московский суд признал, что девушка нарушила законодательство и признал ее виновной. В качестве наказания ей выписали штраф

Суд признал блогера Анастасию Ивлееву организатором “голой вечеринки” в “Мутаборе” и выписал ей штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ее судили по статье “организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка”.

По данным суда, Ивлеева организовала мероприятие, известное как “Almost naked”, в котором приняли участие не менее 200 человек.

“В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурной брани в общественном месте”, – отметили в суде.

Ранее сообщалось, что продюсер Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку. Кроме того, ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера.

Взято отсюда

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