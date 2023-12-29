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Анатолий Локоть объяснил свой уход с поста мэра Новосибирска

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Анатолий Локоть объяснил свой уход с поста мэра Новосибирска

Анатолий Локоть Фото: vk.com/a_lokot

На посту главы города чиновника, который, предположительно, может стать помощником российского премьер-министра, заменит Олег Клемешов

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть причиной ухода с поста градоначальника назвал переход на новую работу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

“Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше”, – написал чиновник.

Анатолий Локоть возглавлял город девять лет. Его дважды – в 2014 и 2019 годах – выбирали мэром на прямых выборах.

Теперь же чиновник может стать помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который станет курировать российско-белорусские отношения, пишут “Ведомости” в Telegram-канале.

О том, что Анатолий Локоть уходит с поста главы города, стало известно 28 декабря. Об этом рассказал новосибирский губернатор Андрей Травников.

Взято отсюда

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