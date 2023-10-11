Андрей Губин Фото: vk.com/id226814883

По словам исполнителя, он был бы рад обрести счастье в личной жизни. По его словам, когда позволяет здоровье, он ходит на свидания с женщинами

49-летний композитор и певец Андрей Губин рассказал, что пока так и не обзавелся второй половиной, но находится в активном поиске, сообщает издание Woman.ru.

“Я одинокий человек, в основном бываю дома, но иногда делаю вылазки – на мероприятия и в сторону женского пола. И дамы есть, но… Мне когда-то одна девушка сказала, что с каждым годом все труднее влюбиться и жениться. Я не обвиняю девушек, когда излишняя тяга к деньгам. Но не складывается у меня. Я еще в себе ищу проблему в первую очередь”, – говорит Губин.

Успешная карьера исполнителя сейчас на паузе из-за серьезных проблем с его здоровьем. Артист жалуется на боли в лице и теле. Громкие звуки и постоянный шум стали причинять артисту почти физическую боль. С годами лучше певцу не становится, и он старается вести уединенный образ жизни вдали от городской суеты в Подмосковье.

Однако сам композитор не отчаивается и стремится наладить личную жизнь, однако, по его словам, порой поиску возлюбленной мешают внешние обстоятельства.

“Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?” – поделился исполнитель.

При этом певец не теряет надежду и шутит, что в его возрасте положено быть в активном поиске.

“Про таких, как я, пишут в анкетах: в активном поиске. Так и должно быть. Я, конечно, не как Карлсон, в расцвете сил. Но пока могу поставить плюсик, что в активном поиске. Человек не должен быть один”, – отмечает Андрей Губин.

Ранее директор Юрия Шатунова отреагировал на слухи о браке со вдовой артиста. По его словам, Андрей Разин, который пустил слух о таком браке, постоянно от скуки выдумывает всякие небылицы.

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