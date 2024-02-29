Андрей Клепач: Сельское хозяйство выглядит как зона большей устойчивости

«Сельское хозяйство росло последние годы и может сохранить эту динамику, развиваясь на 2,5–3% быстрее, чем в среднем экономика России», — заявил 29 февраля на Зимней зерновой конференции в Белокурихе Андрей Клепач, главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.

Эксперт довольно оптимистично оценил экономические результаты прошлого года страны: «Спад 2022 года мы перекрыли», — сказал он. Вырос объем платных услуг, причем в 2 раза больший прирост общепита по сравнению с розничной торговлей, что в частности способствовало росту цен на куриные яйца.

Инфляция в прошлом году оказалась выше ожиданий. Но это не столько результат перегрева экономики, сколько падения курса рубля. Его стабильность держится не столько на высоких процентных ставках, сколько на обязательной продажи части валютной выручки. Экспорт свалился на более 100 млрд руб., но импорт уже почти сравнялся с уровнем до СВО.

Объем сельхозпроизвводства в 2023 году, по оценке ВЭБ, снизился на 0,3%. Но это все равно неплохой результат. Отрасль выглядит более устойчива в сравнении с промышленностью, отметил эксперт.

Для стимулирования роста сельхозпроизводства Андрей Клепач предлагает пересматривать подход к пошлинам. Главный экономист ВЭБ считает, что в нынешних условиях правительство их не отменит, так как это позволяет привлечь в бюджет почти 300 млрд руб. в год. Кроме того пошлины снижают внутренние цены на продовольствие, и другого механизма, сдерживающего продовольственную инфляцию, не предложено.

«Прибыль, которую получают птицеводы, свиноводы – это прибыль, которую не получили зерновики», — заметил эксперт .

Для наращивания зернового экспорта Андрей Клепач предлагает совершенствовать его инфраструктуру, строя терминалы в Индии и других странах-покупателях нашей пшеницы.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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