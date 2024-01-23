Андрей Турчак: Рабочая группа по СВО направила Президенту доклад с итогами первого года работы

Представители группы отработали более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких, утвержден единый стандарт региональных мер поддержки, на законодательном уровне выстроена комплексная система помощи бойцам.

Рабочая группа по вопросам СВО направила Президенту доклад с итогами первого года работы, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России».

«В 2023 году членами группы отработано более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации. Разработан и утвержден единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи. Сегодня он действует во всех субъектах», — сообщил он.

Андрей Турчак отметил также, что вместе с Минобороны рабочая группа по вопросам спецоперации запустила информационный проект «Центр помощи по вопросам СВО», в ходе которого регулярно проходят встречи с ветеранами, с семьями бойцов, личные приемы и многие другие мероприятия.

Выстроена комплексная система господдержки и на законодательном уровне.

«Среди ключевых решений: статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО. На добровольцев распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Принят комплекс мер финансовой защиты — кредитные каникулы, списание кредитов в случае гибели или инвалидности, освобождение от ряда госпошлин, снятие ареста на имущество по долговым обязательствам», — напомнил Андрей Турчак.

Также законодательно отменены пени и банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, уточнены порядок и условия аренды жилья для военнослужащих, сохранено право на жилищную субсидию за членами семьи бывших сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО; повышен уровень правовой защиты (оказывается бесплатная юрпомощь, упрощены процедуры признания пропавшими без вести или умершими, порядок подачи заявлений в ЗАГС).

«Льготы в сфере образования охватили семьи участников СВО — от зачисления в детские сады до поступления в вузы: внеочередной прием в садики, школы и оздоровительные лагеря, льготы при поступлении в колледжи, техникумы и вузы для участников СВО и их детей, перевод с платного обучения на бюджетные отделения вузов и учреждений профобразования», — отметил глава группы.

Помимо этого, действуют меры поддержки в сфере трудоустройства.

«Сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям», — пояснил Андрей Турчак.

Группа продолжает работать над решениями, которые еще больше расширят систему мер господдержки бойцов и их семей, подчеркнул он.

«Среди них: распространение на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки; бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; обслуживание в гражданских медучреждениях в период отпусков; получение статуса ветерана боевых действий бойцами, отражающими агрессию Украины за пределами зоны СВО. Рассчитываем, что новые меры поддержки станут доступны участникам СВО и их семьям в ближайшее время», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».

В Алтайском крае рабочую группу по вопросам СВО возглавляет заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер краевого Заксобрания Денис Голобородько . Он рассказал, что в 2023 году алтайские парламентарии расширили перечень мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«Благодаря внесению изменений в краевое законодательство они имеют право на внеочередное получение льготной древесины. Также в августе прошлого года был принят закон о выделении бесплатных земельных участков участникам СВО, имеющим государственные награды. Одним из инициаторов закона была фракция «Единая Россия». Отмечу, что землю можно будет использовать как для жилищного строительства, так и для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Кроме того, мы поддержали ряд мер по упрощению процедуры поступления детей участников СВО в учебные заведения, получения ими других мер социальной поддержки», — сообщил Денис Голобородько.

По словам руководителя региональной рабочей группы, в Алтайском крае продолжается работа по совершенствованию законодательства в части поддержки участников СВО и членов их семей. Возможно, расширение и корректировка различных мер поддержки. В планах рассмотрение законодательной инициативы по внесению изменений в ФЗ «О ветеранах» в части расширения категории лиц, относящихся к ветеранам боевых действий и перечня мер социальной поддержки указанных лиц.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Взято отсюда.

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