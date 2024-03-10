Андрей Турчак рассказал о новом нацпроекте «Семья»

Во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья». О том, как он будет реализован, рассказал первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Он отметил, что по инициативе «Единой России» на законодательном уровне приняты меры поддержки. Речь идет о горячем питании для младшеклассников, бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках, сохранении пособия по уходу за ребёнком при досрочном выходе матери из декрета, праве на бесплатную госпитализацию родителей с детьми-инвалидами и многом другом.

Кроме того, в рамках нацпроекта будет продлена льготная семейная ипотека, маткапитал, ипотечная выплата в размере 450 тысяч рублей, увеличится налоговый вычет на детей. Регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности и низким уровнем рождаемости выделят дополнительные средства на демографические программы.

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