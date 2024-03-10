реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Андрей Турчак рассказал о новом нацпроекте «Семья»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Андрей Турчак рассказал о новом нацпроекте «Семья»

Во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья». О том, как он будет реализован, рассказал первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Он отметил, что по инициативе «Единой России» на законодательном уровне приняты меры поддержки. Речь идет о горячем питании для младшеклассников, бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках, сохранении пособия по уходу за ребёнком при досрочном выходе матери из декрета, праве на бесплатную госпитализацию родителей с детьми-инвалидами и многом другом.

Кроме того, в рамках нацпроекта будет продлена льготная семейная ипотека, маткапитал, ипотечная выплата в размере 450 тысяч рублей, увеличится налоговый вычет на детей. Регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности и низким уровнем рождаемости выделят дополнительные средства на демографические программы.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости выпуск алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда…

Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно…

Небольшое похолодание после ливня вернется в Алтайский край

В Барнауле и некоторых районах Алтайского края 10 марта шел…

Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Прорыв трубы произошел на пр. Красноармейском, 61 10 марта, сообщает…

Небольшое похолодание после ливня вернется в Алтайский край

В Барнауле и некоторых районах Алтайского края 10 марта шел…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp