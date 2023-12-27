Подписчики Чеховой отмечают, что телеведущая заметно похудела. Она сбросила несколько десятков килограммов не только благодаря спорту, но и из-за отказа от сахара

Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото с отдыха в Дубае. На нем похудевшая 46-летняя телеведущая позирует на пляже в черном купальнике с высокой талией.

“Фотография-ребус: найди пупок. Нашедшему – вознаграждение”, – подписала фото Чехова.

Предполагается, что пупок звезда упомянула не случайно. Поклонники заметили, что на одной из ее фотографий не было пупка, который, вероятно, стерли во время ретуши фотографии, сообщает KP.ru.

Сейчас телеведущая заметно похудела. Раньше ее вес мог достигать 90 килограммов, а сейчас она скинула 30 благодаря правильному питанию и йоге. По словам ведущей, она отказалась от сахара, так как это “разрешенный наркотик”, разрушающий иммунитет.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Станислава Константинова похвасталась откровенным нарядом на своей странице в соцсетях. Она покрасовалась на видео в серебристом мини-платье с оголенной спиной и глубоким вырезом.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда