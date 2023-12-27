Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Анфиса Чехова поразила поклонников откровенным образом в купальнике

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подписчики Чеховой отмечают, что телеведущая заметно похудела. Она сбросила несколько десятков килограммов не только благодаря спорту, но и из-за отказа от сахара

Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото с отдыха в Дубае. На нем похудевшая 46-летняя телеведущая позирует на пляже в черном купальнике с высокой талией.

“Фотография-ребус: найди пупок. Нашедшему – вознаграждение”, – подписала фото Чехова.

Предполагается, что пупок звезда упомянула не случайно. Поклонники заметили, что на одной из ее фотографий не было пупка, который, вероятно, стерли во время ретуши фотографии, сообщает KP.ru.

Сейчас телеведущая заметно похудела. Раньше ее вес мог достигать 90 килограммов, а сейчас она скинула 30 благодаря правильному питанию и йоге. По словам ведущей, она отказалась от сахара, так как это “разрешенный наркотик”, разрушающий иммунитет.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Станислава Константинова похвасталась откровенным нарядом на своей странице в соцсетях. Она покрасовалась на видео в серебристом мини-платье с оголенной спиной и глубоким вырезом.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix