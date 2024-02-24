Ангел-хранитель для Ивана: ребята из барнаульской школы №125 пишут письма участникам СВО и собирают им посылки

«Дорогие солдаты! Пожалуйста, передайте это письмо Ивану Александровичу Назарову. Пишет ему Блинова Лиза, его ученица из 1 «А» класса. Когда он уезжал на войну, я нарисовала ему ангела-хранителя. Надеюсь, он его защищает, и с ним все хорошо. Иван Александрович, я вас очень люблю и жду в физкультурном зале! Возвращайтесь скорее с победой! Мы с мамой плетем сети для вас. Надеюсь, они вам помогут. Привет всем солдатам!»

А ее одноклассница Соня Рыбалкина призналась, что занимается баскетболом и мечтает защищать честь школы, города и края на спортивных площадках: «А ты, дорогой солдат, сейчас защищаешь честь нашей Родины. Поэтому хочу пожелать тебе сил, стойкости и отваги! И поскорее вернуться домой с победой!»

Милана Саратовкина написала: «Мы все верим в нашу победу!»

Мой папа – командир

Такие теплые слова о своем учителе физкультуры могут написать, да и сказать, многие ученики школы № 125. Иван Назаров там работает с 2018 года. А в 2022 году был мобилизован в зону СВО.

Еще четверо выпускников школы находятся «за ленточкой». Их имена – на стенде школьного музея «Наследие». И фото одного из них – Павла Аксёнова. Он в маске и победно поднял вверх большой палец. На стенде – осколок реактивного натовского снаряда, который он передал в школьный музей.

А ребята школы пишут письма бойцам, собирают для них посылки, рюкзачки с подарками, теплыми вещами, рисунками и сладостями, посылают в госпитали, собирают банки для окопных свечей. Большим событием для школьников стала встреча с Максимом Перетятькиным, когда тот приезжал домой в отпуск и пришел в школу к ребятам. «Мой папа – командир, артиллерист», – с гордостью говорит его сын, второклассник Коля. Школьники забросали воина самыми разными вопросами, от быта до геополитики.

– Мальчик Тимур много вопросов задавал, причем непростых. «А при каких условиях мы победим? А если Россию поддержат такие-то страны (и перечислил, какие именно), то мы победим быстрее? А если китайцы к нам присоединятся?» – c гордостью говорит классный руководитель Светлана Анатольевна Хлызова. – И я вдруг поймала себя на мысли, что Тимур и Максим на одной волне, понимают друг друга!

Катя, сестра Коли, учится в шестом классе. Она тоже гордится папой и очень ждет его домой. Как и мама Мария. Они раньше жили в Змеиногорске, теперь в Барнауле.

Мария, жена Максима, признается, что эта временная разлука дается непросто и ей, и детям, но они справляются:

– Общаемся по телефону регулярно, хотя не всегда получается, поскольку связь в новых регионах нестабильна. Дети сильно скучают по отцу, но в то же время гордятся им. Конечно, есть бытовые трудности, отдельные моменты воспитания детей, учитывая их возраст, ведь должно быть обязательное присутствие отца и мужского слова. Объясняю Кате и Коле, что их папа совершает героические поступки, которые принесут мир и благополучие нашим новым регионам. Дети стараются радовать папу достижениями в учебе и спорте.

«Когда приезжает машина, мы собираем ему коробку и туда кладем письма, подарки, рисунки, сладости, – говорит Катя. – Когда папа был в отпуске, мы с ним поехали в деревню, в гости к одной девочке. Она писала письмо, оно тоже попало к моему папе, и он решил ее отблагодарить. Купили подарки, поехали по адресу. Очень ей понравился игрушечный заяц».

А ребята из 125-й школы послали Максиму на передовую игрушечного мишку, которого связали четвероклассники. Бойцы прислали в ответ фото: Миша обжился и словно талисман для них. Ребята очень рады и гордятся этим.

О России и динозаврах

Второклассник Данил Быканов делится: «Ощущение, что они герои, преодолевают трудности, борются за нашу жизнь, Родину защищают. В своем письме я желал им успехов, побед, хоть чуть-чуть радости, здоровья, и вернуться к своим родным и близким. Когда у нас будут дети и внуки, мы сможем им рассказать, что война – это страшно, а блокада – очень страшно. И все надо ценить. Маленький кусочек хлеба надо ценить, в ленинградскую блокаду он стоил целое состояние. Это жизнь была. 125 граммов. Его делали из опилок».

В школьном музее «Наследие» Данил любит разглядывать макеты танков.

Он гордится, что помогает маме по дому и кое-что уже может делать своими руками – сделал игрушку-антистресс и самолет из ручки и линейки. А еще у него есть мечта. Он хочет, став взрослым, воскресить динозавров, создать свой заповедник, типа парка Юрского периода.

А Коля Перетятькин мечтает стать полицейским. Его сестра Катя пока не определилась.

Но всех троих обьединяет любовь к Родине, краю, своей семье и друзьям. Ребята с гордостью показывают значки членов организации «Орлята России». Коля – «Орлёнок-спортсмен». Он занимается джиу-джитсу. Ездит на краевые соревнования. А Данил – «Орлёнок-мастер».

У всех учеников есть и свой фирменный значок: цифра 125 означает номер школы, 2 – это их класс. А еще парусник и книжка.

«Мы под парусом будем плыть из класса в класс к новым знаниям, – обьясняет Данил. – А потом поступим в институты и будем заниматься любимым делом. Я мечтаю заниматься бизнесом, зарабатывать много денег, придумывать новые идеи и ставить задачи сотрудникам. Когда мы станем взрослыми, Россия изменится. Хочу, чтобы природа не загрязнялась, вода и воздух. Еще хочу изобрести машину времени.

– А еще хотим, чтобы мы победили и наступил мир, – добавили Катя, Коля и Данил.

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Взято отсюда.

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