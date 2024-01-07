Ангел, сбереги! В чем сила рождественских оберегов

В церкви Дмитрия Ростовского в Барнауле – целый уголок поделок воспитанников воскресной школы. Я выбрала себе ангелочка в красном с золотом одеянии, положила денежку в ящик для пожертвований и, стараясь не помять, уложила нарядный символ праздника в сумочку. Как раз к Рождеству!

Конечно, неплохо бы сесть за поделки самой – вот, например, ученики многих школ края мастерили звезды, ангелочков, елочки для украшения дома, помещений школ, детсадов самостоятельно. Взрослые тоже заглядывали на мастер-классы, активно проводимые организаторами в канун великого христианского праздника. И в посылках, которые до сих пор идут нашим ребятам на передовую из дома, среди разных боевых и бытовых очень важных нужностей нет-нет да проглянет белое ангельское крылышко. Как знак, как оберег из дома, где бойца с нетерпением ждут родные…

Кстати, знаете ли вы, что именно в этот праздник, которому наши предки придавали гораздо большее значение, чем Новому году, есть много знаковых моментов и примет.

Например: хотите знать, будете ли вы здоровы в наступившем году? Знатоки истории и старинных традиций советуют судить об этом как раз по рождественским угощениям. Каковы кутья и сочиво – традиционные праздничные блюда? Если они пышные и вкусные – то и здоровье будет крепким, если тонкие или не вполне вкусные, то не очень. Так что можно постараться, позвонить и узнать рецепт сочива у бабушки, и сделать его под чутким руководством для «святого ужина», на который соберутся самые-самые родные. И пусть при любых кулинарных погрешностях в приготовлении к празднику болезни и потери обойдут вашу семью стороной. С Рождеством вас, дорогие наши читатели!

ИВАНОВА Оксана Еще читают

Взято отсюда.

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