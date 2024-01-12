Анисья Зимняя: приметы, что можно и нельзя делать 12 января

На Анисью было принято ходить в гости к родне или друзьям и устраивать застолья
12 января православные верующие чтят память святой Анисии Солунской. В народном календаре этот день получил название Анисья Зимняя.
Святая считается покровительницей при болезнях желудка.
По традиции в этот день резали свиней, гусей и готовили из полученного мяса различные блюда.
В этот день нужно обязательно сходить в гости или принять гостей у себя дома. При этом на столе должны быть блюда из мяса, печени или желудка свиньи.
Существует примета, что тот, кто съест свиное мясо, то обязательно обретет крепкое здоровье и финансовое благополучие. А тем, кто имеет проблемы с желудком, в этот день нужно помолиться святой Анисье.
Кроме того, согласно примете, всю еду на столе в этот день нельзя солить, чтобы на дом не обрушились беды и несчастья.
Что нельзя делать 12 января
- Нельзя поднимать чужие вещи на дороге и приносить их домой – можно навести порчу на жителей дома.
- Запрещено принимать подарки от чужих людей.
- Нельзя ходить по улице одному, а также посещать безлюдные места.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием: вышивкой, вязанием, плетением.
- Нельзя убираться в доме, устраивать стирку и делать ремонт.
Приметы
- Вороны сидят на нижних ветках деревьев - к ветру.
- Кот прячет морду в лапах - к скорым морозам.
- Кот лежит животом вверх - к оттепели.
- Воробьи чирикают —-к потеплению.
- Ночью пришел ветер с юга - летом будет теплое и урожайное.
- Ветер с запада - в реках будет много рыбы.
- Снег - к дождливому лету.
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Взято отсюда