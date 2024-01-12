Анисья Зимняя: приметы, что можно и нельзя делать 12 января

На Анисью было принято ходить в гости к родне или друзьям и устраивать застолья

12 января православные верующие чтят память святой Анисии Солунской. В народном календаре этот день получил название Анисья Зимняя.

Святая считается покровительницей при болезнях желудка.

По традиции в этот день резали свиней, гусей и готовили из полученного мяса различные блюда.

В этот день нужно обязательно сходить в гости или принять гостей у себя дома. При этом на столе должны быть блюда из мяса, печени или желудка свиньи.

Существует примета, что тот, кто съест свиное мясо, то обязательно обретет крепкое здоровье и финансовое благополучие. А тем, кто имеет проблемы с желудком, в этот день нужно помолиться святой Анисье.

Кроме того, согласно примете, всю еду на столе в этот день нельзя солить, чтобы на дом не обрушились беды и несчастья.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя поднимать чужие вещи на дороге и приносить их домой – можно навести порчу на жителей дома.

Запрещено принимать подарки от чужих людей.

Нельзя ходить по улице одному, а также посещать безлюдные места.

Не рекомендуется заниматься рукоделием: вышивкой, вязанием, плетением.

Нельзя убираться в доме, устраивать стирку и делать ремонт.

Приметы

Вороны сидят на нижних ветках деревьев - к ветру.

Кот прячет морду в лапах - к скорым морозам.

Кот лежит животом вверх - к оттепели.

Воробьи чирикают —-к потеплению.

Ночью пришел ветер с юга - летом будет теплое и урожайное.

Ветер с запада - в реках будет много рыбы.

Снег - к дождливому лету.

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Взято отсюда