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Анисья Зимняя: приметы, что можно и нельзя делать 12 января

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Анисья Зимняя: приметы, что можно и нельзя делать 12 января

На Анисью было принято ходить в гости к родне или друзьям и устраивать застолья

12 января православные верующие чтят память святой Анисии Солунской. В народном календаре этот день получил название Анисья Зимняя.

Святая считается покровительницей при болезнях желудка.

По традиции в этот день  резали свиней, гусей и готовили из полученного мяса различные блюда.

В этот день нужно обязательно сходить в гости или принять гостей у себя дома. При этом на столе должны быть блюда из мяса, печени или желудка свиньи.

Существует примета, что тот, кто съест свиное мясо, то обязательно обретет крепкое здоровье и финансовое благополучие. А тем, кто имеет проблемы с желудком, в этот день нужно помолиться святой Анисье.

Кроме того, согласно примете, всю еду на столе в этот день нельзя солить, чтобы на дом не обрушились беды и несчастья.

Что нельзя делать 12 января

  • Нельзя поднимать чужие вещи на дороге и приносить их домой – можно навести порчу на жителей дома.
  • Запрещено принимать подарки от чужих людей. 
  • Нельзя ходить по улице одному, а также посещать безлюдные места. 
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием: вышивкой, вязанием, плетением.
  • Нельзя убираться в доме, устраивать стирку и делать ремонт. 

Приметы 

  • Вороны сидят на нижних ветках деревьев - к ветру.
  • Кот прячет морду в лапах - к скорым морозам.
  • Кот лежит животом вверх - к оттепели.
  • Воробьи чирикают —-к потеплению.
  • Ночью пришел ветер с юга - летом будет теплое и урожайное.
  • Ветер с запада - в реках будет много рыбы.
  • Снег - к дождливому лету.

 

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Взято отсюда

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