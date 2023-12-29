Анна Asti Фото: vk.com/annaastivk

Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт 2 октября 2023 года. Однако сейчас она, вероятно, оказалась под угрозой лишения гражданства

В отношении певицы Анны Асти (Анна Дзюба) могли начать проверку. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, ей заинтересовалось Управление по вопросам миграции МВД, передает “Газета.ru”.

Предварительно, поводом могло стать участие певицы в “голой” вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Полиция якобы проверяет обоснованность наделения Анны гражданством РФ.

Последствия вечеринки коснулись и других гостей мероприятия. Так, народного артиста РФ Филиппа Киркорова решили не показывать в новогодних программах по телевидению, он пропал с постера новогоднего фильма от ТНТ, а доступ к его сайту пропал.

Кроме того, в городах России отменяют концерты Лолиты Милявской. Также ее вырезают из новогодних эфиров, что сама певица назвала справедливым.

Взято отсюда