Участница голой вечеринки не появлялась на сцене три месяца

12 марта 2024, 15:58234Написать комментарий

Певица Анна Asti объявила о приостановке всех концертов. Исполнительница хитовой «Царицы» написала в соцсетях, что весь мартовский тур придется перенести на месяц из-за больных ступней.

— Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога, — заявила Анна Asti. — Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать.

Певица сделала операцию на ногах еще зимой — девушке пришлось лечь под нож из-за редкой болезни Келлера II, которая приводит к тому, что в стопе нарушается кровообращение. После реабилитации Анна Asti провела концерт в Москве, но поняла, что еще не готова выступать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Starhit.ru / T.me

— Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах, — написала звезда. — Сейчас я активно занимаюсь решением вопроса здоровья, и надеюсь, что он будет решен в ближайшее время. Я даже готова еще к одной операции, чтобы забыть о том, что мне так больно.

Анна Asti заверила фанатов, что все запланированные концерты состоятся в апреле, все купленные билеты остаются действительными.

При этом некоторые фанаты девушки уверены, что концерты отменили не из-за проблем со здоровьем — после того, как Анну Asti заметили на голой вечеринке Ивлеевой, певица столкнулась с культурой отмены. В итоге из-за отмененных концертов и корпоративов девушка потеряла примерно 13 миллионов рублей.

Взято Источник

13.03.2024