Анна Asti Фото: vk.com/annaastivk

На фоне неутихающего скандала с вечеринкой Ивлеевой певица не только уехала из страны, но и снизила ценник на свои выступления. Теперь она согласна выступать за 7 млн рублей

Певица Анна Asti улетела из России вместе с супругом после скандала с “голой” вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Там она может остаться до конца зимы и вернуться с частными концертами в марте, сообщает “Общественная служба новостей”.

Кроме того, певица могла уменьшить ценник на свои выступления с 10 млн до 7 млн рублей. Концерт, который должен был состояться в Сочи в этом году, перенесли на 2025 год, а гастроли в марте требуют отменить общественники.

Ранее сообщалось, что в отношении Анны Asti могли начать проверку. Полиция якобы проверяет обоснованность наделения Анны гражданством РФ.

Взято отсюда