Певица регулярно демонстрирует стройное тело в соцсетях. Сейчас она появилась в новом “кружевном” образе, украсив его перчатками и корсетом

Певица Анна Седокова показала на своей странице в соцсетях провокационные кадры с фотосессии в полупрозрачных колготках и черном корсете. Откровенный образ 41-летней артистки дополняли перчатки и туфли на каблуке.

Некоторые подписчики отметили, что из-за обработки фото и макияжа Седокова стала не похожа на себя. Другие же отметили, что певица выглядит шикарно.

Ранее Седокова удивляла своих подписчиков другим откровенным контентом. Она на видео похвасталась пышными формами в черном кружевном белье.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда