Потепление Фото: pixabay.com

В некоторые регионы на севере страны наряду с аномально теплой погодой придет и сильный ветер. Местами порывы будут достигать 34 м/с

На севере России прогнозируют аномально теплую погоду с 26 февраля: температура воздуха окажется на 12–14 градусов выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в Якутии, а также на северной части Урала и Сибири температуры будут превышать норму на 8–16 градусов. В районе Ямала и Таймыра вместе с аномально высокой температурой придет и сильный ветер – до 25–30 м/с. На арктическом побережье Якутии он будет достигать 34 м/с.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лютые февральские морозы начинают отступать к концу месяца. На их место приходят метели, осадки и потепление.

Взято отсюда