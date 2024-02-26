реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Аномально теплая погода накроет Россию. Но частично

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Аномально теплая погода накроет Россию. Но частично

Потепление Фото: pixabay.com

В некоторые регионы на севере страны наряду с аномально теплой погодой придет и сильный ветер. Местами порывы будут достигать 34 м/с

На севере России прогнозируют аномально теплую погоду с 26 февраля: температура воздуха окажется на 12–14 градусов выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в Якутии, а также на северной части Урала и Сибири температуры будут превышать норму на 8–16 градусов. В районе Ямала и Таймыра вместе с аномально высокой температурой придет и сильный ветер – до 25–30 м/с. На арктическом побережье Якутии он будет достигать 34 м/с.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лютые февральские морозы начинают отступать к концу месяца. На их место приходят метели, осадки и потепление.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Свободных арендных мест в подземных паркингах, судя по сайтам объявлений,…

Узнать больше
Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Как стало известно altapress.ru, летом этого года ожидается назначение нового…

Узнать больше
Алтайские врачи провели сложную двойную операцию у 60-летнего пациента

Алтайские врачи провели сложную двойную операцию у 60-летнего пациента

Алтайские онкологи и кардиохирурги одновременно удалили опухоль и шунтировали сердце…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp