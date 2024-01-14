Анонс мероприятий с участием алтайских спортсменов на 15 -21 января

15-21 января: Первенство России по волейболу среди команд до 16 лет, г. Кемерово.

16-21 января: Чемпионат России по волейболу среди женщин сезона 2023/2024, ВЫСШАЯ ЛИГА «Б», 3-й тур, ВК «Алтай-АГАУ» (Барнаул), г. Хабаровск.

16-17 января: Финал Алтайского края Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей и девушек 2006-2013 г.р., СК «Темп» (11:00-14:00 оба дня).

18 января: «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», “Динамо-Алтай” – “Горняк-УГМК” (Учалы), г. Барнаул, пр.Социалистический, 93, МСК «Титов Арена».

18-21 января: Первенство Алтайского края по баскетболу, юниорки (до 18 лет), Алтайский край, г. Рубцовск, пр.Ленина, 203, СШ «Юбилейный» .

19 января – 25 апреля: Чемпионат Алтайского края (лига МЛБЛ) 2023/2024 по баскетболу (юноши, юниоры, мужчины), Чемпионат Алтайского края по баскетболу (юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины), г. Барнаул, Алтайский край.

20 января: «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», «Динамо-Алтай» – «Зауралье» (Курган), г. Барнаул, пр.Социалистический, 93, МСК «Титов Арена».

20-21 января: Чемпионат России по волейболу среди мужчин сезона 2023/2024, Высшая лига «А», «Тархан» (Стерлитамак)- «Университет» (Барнаул), г. Стерлитамак.

20 января: Чемпионат Алтайского края по рыболовному спорту, Алтайский край, Павловский район, с. Шахи.

20 января: Чемпионат Алтайского края по радиоспорту, г. Барнаул, (на местах расположения радиостанций).

20-28 января: (1 этап) Кубка Алтайского края по шахматам, г. Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».

21 января: Игры XXXIII Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги. Регулярный чемпионат БК «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) – БК «Барнаул» (Алтайский край), г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 1/1 (ГАУ РОСТИЦ).

Взято отсюда.

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