Анонс соревнований с участием алтайских спортсменов на 11-17 марта

11-17 марта: Краевые соревнования, региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Барнаул.

12-13 марта: Чемпионат России по волейболу среди мужчин сезона 2023/2024, Высшая лига «А», «Университет» (Барнаул) – МГТУ (Москва). Барнаул, ул.А. Петрова, 146г, СК «Победа».

12-17 марта: Чемпионат России по волейболу среди женщин сезона 2023/2024, высшая Лига «Б», 6-й тур, ВК «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Амурские Тигрицы» (Хабаровск), «Динамо-Владивосток» (Владивосток), «Локомотив-Ангара» (Иркутск), «Олимп» (Новосибирская область), «Забайкалка» (Чита). Иркутск.

14-16 марта: Краевые соревнования XLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. Барнаул, ул.Тимуровская, 15, спортивный зал АУОР.

15 марта Чемпионат края по дзюдо, г. Барнаул, ул. Тимуровская, 15, АУОР.

15-16 марта: Краевые соревнования «Борцы за МИР».Алтайский край, с. Шипуново.

15-17 марта: Краевые соревнования по самбо в честь Благоверного князя А. Невского. Славгород, ул.Карла Маркса, 185, СК «Кристал».

15-18 марта: Краевые соревнования по спортивной борьбе «Кубок памяти воина-интернационалиста Виталия Басараба» (панкратион). Новоалтайск.

16 марта: 3 этап Кубка Алтайского края по шахматам (блиц). Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».

16 марта: Краевые соревнования по дзюдо памяти ЗТР В.А. Новикова. Барнаул, ул.Тимуровская, 15 АУОР.

16 марта: Краевые соревнования по боулингу, 3 этап. Барнаул , Павловский тракт, 188.

16-17 марта: Краевые соревнования «Фестиваль лыжного спорта». Село Алтайское.

16-17 марта: Краевые соревнования по биатлону «Кубок ОЧ С. Тарасова». Барнаул, ул.Власихинская, 69 л, ЛБК.

17 марта: 3 этап Кубка Алтайского края по быстрым шахматам. Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».

Взято отсюда.

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