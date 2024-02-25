Анонс соревнований с участием алтайских спортсменов с 26 февраля по 3 марта

28 февраля – 2 марта: Чемпионат Сибирского федерального округа по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине плавание. Бийск, ул. Александра Радищева, д. 20/2, СК «Заря».

27 февраля – 1 марта: Чемпионат и первенство Алтайского края по подводному спорту. Бийск.

29 февраля – 1 марта: Краевые соревнования по дзюдо «Алтайская Лига дзюдо» 3 тур. Барнаул, АУОР, ул.Тимуровская, 15.

29 февраля: Кубок Спортивной школы «Юбилейный» памяти Чернухина Н.Ф., баскетбол. Рубцовск, пр.Ленина, 203, СК «Юбилейный».

29 февраля – 1 марта: Первенство Алтайского края по пулевой стрельбе. Барнаул, пр.Ленина, 148, ПО АНО «КССЦ» РО ДОСААФ России по Алтайскому краю.

29 февраля – 1 марта: Краевые соревнования по пулевой стрельбе «День юного стрелка ДОСААФ». Барнаул, пр.Ленина, 148, ПО АНО «КССЦ» РО ДОСААФ России по Алтайскому краю.

1-3 марта: Межрегиональные соревнования по дзюдо «Детская лига Дзюдо «Триумф Energy». Сибирский дивизион-финал. Барнаул, ул.Тимуровская, 15, АУОР.

2-3 марта: Краевые соревнования гонки мотолыжных экипажей. Алтайский край, Тальменский район, с. Кашкарагаиха.

2-3 марта: Кубок Алтайского края по спортивному туризму (4 этап). Алтайский район, с. Кытманово.

2-3 марта: Чемпионат Алтайского края по пауэрлифтингу в дисциплине жим и жим классический. Бийск, ул. Александра Радищева, д. 20/2, СК «Заря».

2-3 марта: Краевые соревнований по пулевой стрельбе. Барнаул, пр.Ленина, 148, ПО АНО «КССЦ» РО ДОСААФ России по Алтайскому краю.

2-3 марта: Первенство Алтайского края по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Барнаул, ул.Тимуровская, 15.

2-3 марта: Чемпионат России по волейболу среди мужчин сезона 2023/2024, Высшая лига «А», «Ярославич» (Ярославль) – «Университет». Ярославль.

2,9,16 марта: Чемпионат Алтайского края по баскетболу (лига МЛБЛ). Барнаул, ул.Крупской, 106 (спортивный зал АлтГПУ).

3 марта: Чемпионат России «Суперлига», Регулярный чемпионат. БК «Барнаул» (Алтайский край) «Темп-СУМЗ» (Ревда). г. Ревда, СК «Темп».

Взято отсюда.

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