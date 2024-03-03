Анонс соревнований с участием алтайских спортсменов с 4 по 10 марта 2024 года

5-7 марта: Краевые соревнования XLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. Барнаул, ул.Воровского, 110, к2, Алтайский центр самбо.

5-7 марта: Краевые соревнования по спортивной гимнастике. Алтайский край, г. Рубцовск, пр.Ленина, 171а, МБУ ДО «СШ-1».

6-9 марта: Первенство Алтайского края по боксу среди юношей 13-14 лет. Барнаул, ул.Ползунова, 57а, КГБУ ДО «СШОР по боксу «Алтайский ринг».

7-11 марта: 2 этап Кубка Алтайского края по шахматам. Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».

8-11 марта: Краевые соревнования XLIV Спартакиады спортивных школ Алтайского края по гиревому спорту среди юношей и девушек 17-18 лет. Село Смоленское, пер. Гражданский, 39, манеж легкоатлетический.

10 марта: Чемпионат России «Суперлига», Регулярный чемпионат БК «Барнаул» (Алтайский край) – Новосибирск (Новосибирск). Барнаул, ул. А. Петрова, 146г, СК «Победа».

10-12 марта: Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига», региональный этап Всероссийских соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций. Барнаул, ул.Тимуровская, 15, спортивный зал АУОР.

Взято отсюда.

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