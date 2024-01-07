Анонс соревнований с участием алтайских спортсменов с 8 по 14 января

9 января: Первенство края по фехтованию на саблях среди юниорок и юниоров до 21 года, г. Барнаул, ул.Тимуровская, 15, СЗ КГБУ ПОУ АУОР.

9-12 января: Всероссийские соревнования по самбо памяти полного кавалера ордена Славы, почетного Гражданина г. Бийска Николая Андреевича Чернышева, г. Бийск, ул.Радищева, 20/1, СК «Заря».

10 января: Игры XXXIII Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги. Регулярный чемпионат БК «Барнаул» (Алтайский край) – «Иркут» (Иркутск), г. Барнаул, ул.Антона Петрова, 146г, СК «Победа».

11-13 января: Краевые соревнования XLIV спартакиады спортивных школ Алтайского края 2024 по виду спорта дзюдо, среди юношей и девушек до 15 лет. г. Барнаул, ул.Тимуровская, 15, СЗ КГБУ ПОУ АУОР.

12 января: «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», ХК «Норильск» – «Динамо-Алтай», г. Норильск.

12-13 января: Чемпионат и первенство СФО по легкой атлетике, г. Абакан.

13 января: 1 этап Кубка Алтайского края по шахматам блиц, г. Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».

13 января: Игры XXXIII Чемпионата России среди мужских клубов/команд Суперлиги. Регулярный чемпионат БК «Барнаул» (Алтайский край) – БК «Динамо» (Владивосток), г. Барнаул, ул.Антона Петрова, 146г, СК «Победа».

14 января: «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», «Сокол» (Красноярск) – «Динамо-Алтай», г. Красноярск.

14 января: 1 этап Кубка Алтайского края по быстрым шахматам, г. Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».

14 января: Первенство Алтайского края по танцевальному спорту, г. Барнаул, ул.Антона Петрова, 146г, СК «Победа».

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , алтай новости происшествия ,