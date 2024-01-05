Ансамбль народной песни «Вечёрки» приглашает на концертную программу «Казачий разгуляй!»

6 января барнаульцев и гостей города ждут на «Рождество в филармонии”.

В этот день на сцене краевой филармонии ансамбль народной песни «Вечерки» представит программу «Казачий разгуляй!».

Зрители услышат популярные казачьи песни, весёлые частушк и, увидят зажигательные пляски, р усские наигрыши и народные игры.

Начало программы в 17-00.

Адрес филармонии: г. Барнаул, ул. Ползунова, 35

Взято отсюда.

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