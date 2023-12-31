Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ансамбль Огоньки покажет жителям Алтайского края сказку Морозко (0+)

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ансамбль Огоньки покажет жителям Алтайского края сказку Морозко (0+)

Постановка "Морозко" Фото: philharmonia-barnaul.com

Всем известная русская сказка предстанет в новом прочтении на сцене краевой филармонии и подойдет как детям, так и взрослым

Ансамбль русского танца “Огоньки” имени Гарри Полевого в филармонии Алтайского края представит хореографическую сказку “Морозко” в постановке балетмейстера Александра Курбатова.

Представления будут 2 и 6 января. Артисты ансамбля под руководством известного на Алтае балетмейстера подарили новую жизнь старинной русской сказке. Яркий, веселый хореографический спектакль полюбился и детям, и взрослым.

2 января показ пройдет в 14.00, 6 января – в 11.00 и 14.00.

Ранее “Толк” рассказывал, куда еще можно будет сходить в Барнауле на новогодних праздниках.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

 Образование

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Новости Алтай

Барнаулец исполнил свою давнюю мечту – встретить Новый год в поезде

01.01.2024

 Новости Алтай

В России Год наставника сменяется Годом семьи

01.01.2024

 Новости Алтай

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Сергий совершил Литургию в храме в честь преп. Антония Киево-Печерского г. Барнаула. 

01.01.2024

 Новости Алтай

Митрополит Сергий совершил чин освящения нижнего храма в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix