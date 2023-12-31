Постановка "Морозко" Фото: philharmonia-barnaul.com

Всем известная русская сказка предстанет в новом прочтении на сцене краевой филармонии и подойдет как детям, так и взрослым

Ансамбль русского танца “Огоньки” имени Гарри Полевого в филармонии Алтайского края представит хореографическую сказку “Морозко” в постановке балетмейстера Александра Курбатова.

Представления будут 2 и 6 января. Артисты ансамбля под руководством известного на Алтае балетмейстера подарили новую жизнь старинной русской сказке. Яркий, веселый хореографический спектакль полюбился и детям, и взрослым.

2 января показ пройдет в 14.00, 6 января – в 11.00 и 14.00.

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Взято отсюда