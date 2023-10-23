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Антенна рухнула на крышу дома в центре Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Горожане переживают, что она может упасть на голову людям

Фото: “Инцидент Барнаул”

Сильный ветер повалил телевизионную антенну на крышу дома в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам автора сообщения, конструкция завалилась по адресу Ленина, 157. Большая металлическая антенна лежит на боку и в любой момент может покатиться вниз.

Люди переживают, что она свалится на припаркованные машины или прохожих. 

Горняк22

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