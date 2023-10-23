Антенна рухнула на крышу дома в центре Барнаула
Горожане переживают, что она может упасть на голову людям
Фото: “Инцидент Барнаул”
Сильный ветер повалил телевизионную антенну на крышу дома в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.
По словам автора сообщения, конструкция завалилась по адресу Ленина, 157. Большая металлическая антенна лежит на боку и в любой момент может покатиться вниз.
Люди переживают, что она свалится на припаркованные машины или прохожих.
Горняк22
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