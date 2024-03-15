Антифашисты из Европы и Бразилии посетили ЛНР в знак поддержки жителей региона

ЛНР посетили общественные деятели-антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии, чтобы выразить свою поддержку

Общественные деятели-антифашисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса, сообщает РИА Новости.

“Основная цель — это показать, что жителей Донбасса поддерживают многие из Европейского Союза. И несмотря на официальную позицию европейских стран, официальную позицию правительства, большая часть людей на самом деле поддерживает жителей Донбасса”, – заявил общественный деятель, председатель общественной организации “Союз землячеств Луганщины” Олег Акимов.

Корреспондент издания передает слова Акимова о том, что “антифашистский караван”, общественников и антифашистов из Италии, Германии, Португалии, Испании, Бразилии и других стран приехал в ЛНР для того, чтобы жители Донбасса знали, что с ними тысячи, миллионы людей, живущие в разных странах, которых при этом объединяет одна важная цель – борьба против фашизма, борьба против нацизма.

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