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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале прогнозирует, чем обернётся для прибалтийских стран антироссийская санкционная политика. Пишет Русская Весна.

«Интеллектуальный потенциал младоевропейцев в стремлении “разорвать экономику России в клочья” источился практически “до дыр”. Почти в прямом смысле.

Литва, Польша и Эстония в рамках подготовки 12-го пакета антироссийских санкций предлагают запретить экспорт гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц. “Разрушительные меры” призваны вывести из строя “российские производственные мощности”.

Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Куда, интересно, европейские производители, которых собственные власти намерены заставить свернуть экспортные поставки в Россию, будут сбывать эту легко замещаемую на иных рынках “мелочевку”? Снова наплевать на национальный бизнес? Не придется ли потом самим “латать бреши” в бездумно пробитом товарообороте?

На фоне сегодняшних тревожных событий в мире, катастрофического обострения ситуации на Ближнем Востоке, бумерангом ударяющего по многим, в том числе европейским странам, истеричная антироссийская санкционная политика становится все более бесперспективной по своим последствиям и абсолютно провальной по своей сути. “Назло бабушке уши отморожу” — так это у нас называется».



Фото: Русская Весна

Автор: vizitka01

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