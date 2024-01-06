Спортсмен должен был поехать в Москву на учебу, но отправился домой в Красноярск

Полиция до сих пор ищет тело 20-летнего Антона Петухова. Ранее стало известно, что он упал с Октябрьского моста в Енисей. В БК «Барнаул» NGS22.RU рассказали, что 11 декабря 2023 года Петухов по согласованию с директором Виталием Мантлером должен был улететь в Москву на учебу, а оттуда в Барнаул — долечивать колено.

Однако вместо этого Антон улетел домой в Красноярск. Директору клуба он сказал, что пройдет реабилитацию после травмы там. Петухов повредил колено в ноябре прошлого года. В ответе БК «Барнаул» на запрос редакции говорится, что спортсмен получал всё необходимое лечение. Восстанавливался и тренировался по индивидуальному графику вместе с командой.

С 10 по 24 декабря прошлого года команда была на выезде. Антона не было среди игроков как раз из-за травмы. 29 декабря Петухов должен был вернуться к тренировкам, но этого не произошло.

В клубе уточнили, что Антон Петухов не конфликтовал ни с командой, ни с тренерским штабом. Тренировки и игры обычно не пропускал.

— Признаков подавленного состояния не было, — ответили в БК «Барнаул».

Представители клуба добавили, что переживают за Антона и следят за расследованием. БК «Барнаул» готов помочь семье Петухова.

Напомним, недавно стало известно, что 20-летний баскетболист «Барнаула» Антон Петухов упал с моста в Енисей. Позже полицейские нашли запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент гибели. Родственники спортсмена опознали его на кадрах. В ближайшее время сотрудники органов установят, точно ли это Петухов.

Наши коллеги из NGS24.RU писали:

— 30 декабря в 03:30 Антон вышел из дома по адресу: 78-й Добровольческой Бригады, 4. С тех пор его никто не видел. Как сообщали волонтеры «Поиска пропавших детей», по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел.

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06.01.2024