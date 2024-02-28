Apple передумала выпускать электромобиль

Машину планировали выпустить к 2028 году

Логотип Apple / Фото: unsplash.com

Корпорация Apple закрыла проект электромобиля Project Titan. Над ним работали с 2014 года, а выпустить собирались до 2028-го.

Как стало известно Bloomberg, теперь часть спецгруппы из двух тысяч человек перейдет в отдел разработки искусственного интеллекта, а несколько сотен инженеров и дизайнеров, возможно, получат работу в других командах Apple.

Одна из причин отказа от выпуска электрокара – сомнения в том, что машина оправдает ожидания по прибыли при планируемой цене 100 тысяч долларов.

За десять лет работы Apple потратила на проект несколько миллиардов долларов, при этом неоднократно меняла руководство и стратегию в надежде на успех.

город Горняк



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